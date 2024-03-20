Песков: МОК разрушает принципы олимпизма, ограничивая российских и белорусских атлетов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения для российских и белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх в Париже разрушают принципы олимпизма и ущемляют интересы спортсменов.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК.

Что касается участия, мы обратили внимание на заявление одного из представителей МОК, что там не будет каких-либо требований подписывать какие-либо дополнительные бумаги, это, скорее, позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024. В организации также заявили, что никаких деклараций с осуждением боевых действий на Украине подписывать не нужно.