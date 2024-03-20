Винер: гимн, утверждённый МОК для российских атлетов, напоминает похоронный марш

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что нейтральный гимн, утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК), напоминает похоронный марш.

«Я высказала своё мнение в Перми на совете президента! Повторю ещё раз! Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия — унизительно! А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024.