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Винер: гимн, утверждённый МОК для российских атлетов, напоминает похоронный марш

Винер: гимн, утверждённый МОК для российских атлетов, напоминает похоронный марш
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что нейтральный гимн, утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК), напоминает похоронный марш.

«Я высказала своё мнение в Перми на совете президента! Повторю ещё раз! Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия — унизительно! А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024.

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