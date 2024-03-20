Колобков считает, что российских спортсменов хотят сделать незаметными на ОИ-2024

Экс-министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что для выбора флага и гимна нейтральных спортсменов старались выбрать всё самое незапоминающееся.

«Такое ощущение, что музыку эту подбирали так, чтобы она была никакая, чтобы максимально не запоминалась, на это был расчёт. И с флагом то же самое — чтобы максимально ни с чем не ассоциировался. Очень креативно к вопросу подошли, уверен, что были задействованы большие ресурсы, что целую рабочую группу создали. Хорошо поработали, активно, они за это очень хорошую зарплату получают.

Они хотят сделать так, чтобы участие наших спортсменов максимально не ассоциировалось с Россией, сделать их присутствие незаметным в том случае, если наши атлеты всё-таки согласятся там участвовать», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, МОК утвердил для допуска к участию 55 спортсменов из России и 28 – из Беларуси. Они не смогут принять участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже, по церемонии закрытия решения ещё не вынесено. Белорусские и российские атлеты не будут зафиксированы в общем медальном зачёте.

Утверждённый флаг имеет зелёно-белый окрас и создан был специально для этих Олимпийских игр. В прошлый раз спортсмены из России выступали под флагом национального олимпийского комитета и под фрагмент концерта Чайковского.

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Многие из российских политиков и известных личностей уже прокомментировали такое решение МОК и посчитали его возмутительным и недопустимым. Сам МОК считает, что решение приемлемое, и с осуждениями не согласен.