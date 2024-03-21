«Золотые слова!» Губерниев — о высказывании Чернышенко об участии россиян в ОИ-2024

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который заявил, что получившим допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) российским спортсменам стоит принять участие в соревнованиях.

«Золотые слова!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе при условии соблюдения требований организации. На данный момент на предстоящие летние Олимпийские игры отобрались 12 спортсменов из России и семь атлетов из Беларуси.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.