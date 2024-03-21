Президент ОКР: МОК изначально выбрал сторону политического конфликта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) изначально выбрали сторону конфликта. Он добавил, что в организации выполняют политический заказ на изоляцию российского спорта.

«Международный олимпийский комитет с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии, последовательно исполняет внешний политический заказ на изоляцию российского спорта, а теперь дошёл до того, что делегирует право одобрения кандидатур участников Олимпийских игр от одной страны НОКу другой страны. Но политизацией спорта при этом, по мнению Лозанны, занимается Россия», — написал он в собственном телеграм-канале.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие.