Макрон — о безопасности на ОИ-2024: нулевого риска в жизни не бывает никогда

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о безопасности на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Нулевого риска в жизни никогда не бывает.

Это правда, элемент риска есть всегда. Мы делаем всё возможное, чтобы свести его к минимуму. Считаю, что могу сказать вам, что мы будем готовы к проведению Игр.

Мы также делаем всё, чтобы подготовиться к церемониям и мероприятиям во время Олимпийских и Паралимпийских игр. Это серьёзная работа наших спецслужб, полиции, жандармов и военных», – приводит слова Макрона BFMTV.

Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024. В организации также заявили, что никаких деклараций с осуждением боевых действий на Украине подписывать не нужно.