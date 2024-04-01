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МОК: российские и белорусские спортсмены будут обеспечены жильём на ОИ-2024

МОК: российские и белорусские спортсмены будут обеспечены жильём на ОИ-2024
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Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жильё и логистическую поддержку российским и белорусским спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде в Париже.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — сообщили ТАСС в МОК.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» на Играх. Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Идальго этим высказыванием «подставила МОК».

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