Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

ФСБР показала, как проходит подготовка Садулаева к олимпийской квалификации в Баку

ФСБР показала, как проходит подготовка Садулаева к олимпийской квалификации в Баку
Абдулрашид Садулаев
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала видео с завершающего этапа подготовки Абдулрашида Садулаева (до 97 кг).

Борец вольного стиля готовится к олимпийскому лицензионному турниру в Баку, который пройдёт 7 апреля. Сборы проходят во Владикавказе.

Олимпийский квалификационный турнир по спортивной борьбе пройдёт в Баку с 5 по 7 апреля. Соревнования борцов-вольников состоятся 7-го числа. В столицу Азербайджана вместе с Садулаевым отправится и бронзовый призёр Токио-2020 Артур Найфонов (до 86 кг).

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. Главный тренер сборной страны по вольной борьбе считает, что спортсмены должны воспользоваться такой возможностью.

Материалы по теме
Гацалов: команда должна ехать на Олимпиаду, а спортсменов нельзя лишать такой возможности
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android