ФСБР показала, как проходит подготовка Садулаева к олимпийской квалификации в Баку

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала видео с завершающего этапа подготовки Абдулрашида Садулаева (до 97 кг).

Борец вольного стиля готовится к олимпийскому лицензионному турниру в Баку, который пройдёт 7 апреля. Сборы проходят во Владикавказе.

Олимпийский квалификационный турнир по спортивной борьбе пройдёт в Баку с 5 по 7 апреля. Соревнования борцов-вольников состоятся 7-го числа. В столицу Азербайджана вместе с Садулаевым отправится и бронзовый призёр Токио-2020 Артур Найфонов (до 86 кг).

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. Главный тренер сборной страны по вольной борьбе считает, что спортсмены должны воспользоваться такой возможностью.