Колобков — о словах мэра Парижа: есть смысл запросить реакцию МОК на эти заявления

Экс-министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что стоит запросить реакцию Международного олимпийского комитета (МОК) на заявление мэра Парижа Анн Идальго о российских спортсменах.

«Впервые сталкиваюсь с таким. Мэр города, принимающего Олимпиаду, должен быть гостеприимным. Когда Париж получал право проведения, чиновники заявляли, что гарантируют всем радушный приём и безопасность. Сама Идальго ещё недавно говорила совсем другие вещи. Есть смысл запросить реакцию МОК на эти заявления. В то же время я не думаю, что за этими высказываниями последует что-то конкретное — это просто слова. Сейчас делается много странных заявлений. Не надо обращать внимание на слова временных чиновников», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе, где пройдут Олимпийские игры — 2024, не будут рады российским и белорусским спортсменам.

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.