Глава ФСБР: МОК является инициатором того, что мэр Парижа позволяет себе такие слова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что мэр Парижа не позволила бы себе такие слова в отношении российских спортсменов, если бы Международный олимпийский комитет (МОК) соблюдал олимпийскую хартию.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе, где пройдут Олимпийские игры — 2024, не будут рады российским и белорусским спортсменам.

«МОК является инициатором того, что мэр города позволяет себе делать такие заявления. Если бы МОК придерживался хартии и принципов олимпизма, поверьте мне, таких говорунов было бы меньше.

По поводу того, кого они будут рады видеть — посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили на площади Парижа. Обратите внимание, как их встречали: с цветами и овациями. Этим всё сказано», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.