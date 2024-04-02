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Бах — о спортивных санкциях против РФ: никакого гимна России не может быть, никакого флага

Бах — о спортивных санкциях против РФ: никакого гимна России не может быть, никакого флага
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортивные санкции против России носят политический характер.

«Мы наказываем тех, кто несёт ответственность за происходящее, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг.

Олимпийский комитет России после того, как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация», — сказал Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Летняя Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Ранее Томас Бах признался, что организация просила украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до летних Олимпийских игр в Париже.

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