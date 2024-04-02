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Губерниев отреагировал на заявления Баха и мэра Парижа по отношению к россиянам

Губерниев отреагировал на заявления Баха и мэра Парижа по отношению к россиянам
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что будет поддерживать участие российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

«И даже несмотря на дурацкое заявление Томаса Баха и слова мэра Парижа, я всё равно поддержу участие наших спортсменов на Олимпиаде!!! Наши спортсмены будут выступать и всех побеждать!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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