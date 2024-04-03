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Захарова: МОК обязан провести расследование слов Баха о российских атлетах

Захарова: МОК обязан провести расследование слов Баха о российских атлетах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала рассмотреть слова Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета (МОК), касательно поиска информации о российских спортсменах, из-за которой им будет запрещено участвовать в олимпийских мероприятиях.

«Бах рассказал, что, оказывается, находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях. Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны. Мы считаем, что это то расследование, что они сделать обязаны. Иначе весь олимпизм рассыплется на глазах у человечества и его будет потом не собрать», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Напомним, ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Томас Бах признался, что организация просила украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до летних Олимпийских игр в Париже.

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