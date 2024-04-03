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Губерниев: неужели вы не будете радоваться, когда наши пловцы американцев обыграют?

Губерниев: неужели вы не будете радоваться, когда наши пловцы американцев обыграют?
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику его слов о необходимости участия российских пловцов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Эй, квасные пуцреоты? Неужели вы не будете радоваться, когда наши пловцы американцев обыграют? Колесников, Чикунова? Та же Ефимова, Минаков? Надо дать нашим атлетам шанс! Вся Россия спортивная счастлива будет, люди добрые и хорошие радоваться будут! Вперёд, спортсмены! Истинные патриоты России вас всегда поддержат! Касается не только пловцов», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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