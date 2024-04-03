Министр спорта Франции: террористической угрозы на ОИ-2024 на данный момент не существует

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже не угрожает террористическая атака.

«Мы следим за террористической угрозой со всей необходимой бдительностью. На данный момент никакой террористической угрозы не существует. Церемония открытия соревнований на Сене остаётся центральным торжественным событием. Да, план Б существует, но мы не планируем его использовать», — приводит слова Удеа-Кастеры L'Equipe со ссылкой на France 2.

Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже, запланированная на 26 июля, может быть отменена после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Московская область).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.