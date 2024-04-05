Несколько борцов армянского происхождения отказались участвовать в отборе на ОИ в Баку

Несколько борцов армянского происхождения отказались участвовать в европейском квалификационном турнире в Баку из соображений безопасности. Об этом сообщило Le Monde. Одним из спортсменов, который не принял участие в соревнованиях, оказался борец греко-римского стиля Гагик Снджоян. Атлет должен был представить Францию в весовой категории до 67 кг.

«Наблюдая за состоянием моих родителей, старшего брата, я хочу сказать, что чувствовал себя обязанным не ехать. Им было очень плохо. По их взглядам и словам я видел, что они были неспокойны. Я принял решение не ехать», — приводит слова спортсмена RMC Sport.

Напомним, европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит в Азербайджане с 5 по 7 апреля.