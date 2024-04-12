Немков — о недопуске Садулаева на ОИ-2024: они делают всё, чтобы изолировать Россию

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался о недопуске двукратного олимпийского чемпиона борца Абдулрашида Садулаева до участия в квалификационном олимпийском турнире.

«Я считаю, что это вообще несправедливо. Просто убирают фаворита с Олимпийских игр. Это абсолютно некрасиво. Опять же, делают всё, чтобы изолировать Россию», — приводит слова Немкова «РИА Новости Спорт».

Также Немков отметил, что ему было бы интересно посмотреть на Садулаева в смешанных единоборствах.

Ранее стало известно, что Садулаев не допущен на европейский квалификационный турнир в Баку из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Из-за пропуска соревнований в Азербайджане Садулаев не сможет отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион, обладатель пяти золотых медалей чемпионатов мира, победитель четырёх чемпионатов Европы.