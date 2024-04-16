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В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпийских игр — 2024 в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпийских игр — 2024 в Париже
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В Древней Олимпии на археологической площадке был зажжён огонь Олимпийских игр 2024 года в Париже. Пламя разгорелось на алтаре древнегреческого храма Геры. Затем состоялось представление с участием группы жриц, которые также исполняли древний обряд.

Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка 2004 года по плаванию Лор Манаду. Сначала эстафета олимпийского огня пройдёт по территории Греции и уже к 26 апреля символ Игр прибудет в Афины. В столице страны его передадут французской делегации. На следующий день огонь отправится в Марсель на трёхмачтовом судне «Белем». Там его ожидают к 8 мая.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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