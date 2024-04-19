Глава полиции Парижа рассказал о мерах безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр

Глава полиции Парижа (Франция) Лоран Нуньес рассказал, какие меры безопасности будут предприняты во время проведения церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут в городе летом 2024 года.

«У нас нет выявленной угрозы Олимпийским играм, но, очевидно, разработанная нами система безопасности будет адаптирована к высокому риску террористической угрозы. С 22 марта, после событий в Москве, во Франции объявлен режим чрезвычайной ситуации, который сохранится до Олимпийских и Паралимпийских игр.

Чтобы войти на мероприятие, люди должны будут предъявить цифровой сертификат, который будет выдаваться после оплаты взноса. Это послужит основанием для возможных административных расследований. Мероприятие будет находиться под очень строгим наблюдением на максимальном уровне с большой системой безопасности: за восемь дней до церемонии открытия будет установлен крайне строгий контроль за периметром территории, а при входе посетителей будут тщательно обыскивать.

Никакого распознавания лиц не будет, закон это запрещает. Мы будем использовать видеонаблюдение исключительно для обнаружения аномальных вещей и нештатных ситуаций.

Международный олимпийский комитет доволен тем, как организована безопасность при подготовке к Играм. Французские власти осведомлены о любых рисках», — приводит слова Нуньеса L’Équipe со ссылкой на France Inter.