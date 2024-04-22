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Мамиашвили: Олимпиада — это площадка, где общались и дружили. Что происходит сейчас?

Мамиашвили: Олимпиада — это площадка, где общались и дружили. Что происходит сейчас?
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об искажении ценностей олимпийского движения.

«В каких условиях сейчас находится мировое спортивное сообщество и вообще мир? Если брать истоки реанимирования Олимпиады, то люди создавали площадку, где общались и дружили. Символом было рукопожатие.

Вспомнить фехтование, когда украинская спортсменка отказалась жать руку. В олимпийском движении закладывались другие цели, но что происходит сейчас? Некая группа людей претендует на монополию людских отношений.

Многие приезжают к нам и готовятся с нашими олимпийскими чемпионами. Но решение принимает МОК. Олимпийская площадка — это прежде всего отношения между людьми», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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