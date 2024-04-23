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Власти Франции хотят заменить охрану полицией для обеспечения безопасности на Олимпиаде

Власти Франции хотят заменить охрану полицией для обеспечения безопасности на Олимпиаде
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Власти Франции планируют заменить охрану полицией для обеспечения безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Le Monde.

По информации источника, в оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр заявили о нехватке сотрудников охраны для обеспечения безопасного проведения мероприятий. Альтернативным вариантом по организации безопасности является привлечение к работе на соревнованиях и церемонии открытия Олимпийских игр полицейских и жандармов.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования в нейтральном статусе, не смогут присутствовать на торжественных церемониях открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады.

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