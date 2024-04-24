Колесников: не буду осуждать тех, кто поедет на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

Российский пловец Климент Колесников заявил, что не будет осуждать тех, кто решит выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Я не против, если кто-то соберётся туда ехать, — у каждого свои приоритеты и каждый сам принимает решение. Если всё устраивает и человек готов туда ехать на данных условиях, то почему бы и нет.

Очень много кто разделился во мнениях, и все эти мнения имеют место быть. Но очень критично ко всему относиться нельзя. Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда — это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения — это потеря всего как личности. Кто поедет — пусть, я не против и осуждать не буду», — сказал Колесников «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.