Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ОИ-2024

Сотрудники полиции Франции задержали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Спецслужбы обратили внимание на 16-летнего подростка из-за его приверженности к радикальному исламизму. Он также писал сообщение в мессенджере «Телеграм» и искал, где приобрести материалы, необходимые для изготовления пояса со взрывчаткой. В сообщениях он упоминал, что хочет умереть во имя одной из террористических группировок.

23 апреля в Верхней Савойе его арестовали в доме родителей и провели там обыск. Сам несовершеннолетний был доставлен в отделение полиции, где признался, что хотел совершить нападение во время Олимпийских игр — 2024 вместе с поясом со взрывчаткой, а при задержании – погибнуть от пуль полицейских. Его ориентир был на район Ла-Дефанс.

В ходе обыска следователи обнаружили рукописные документы, в том числе клятву на верность одной из террористических группировок, запрещённых на территории Российской Федерации. Мобильный телефон подозреваемого изъят и отправлен на экспертизу.