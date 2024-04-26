Reuters: в преддверии ОИ власти Парижа не могут решить проблему переполненности тюрьмы

За несколько месяцев до старта Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) власти города не могут решить проблему переполненности городской тюрьмы в департаменте Сена — Сен-Дени, где будет проходить ряд соревнований в рамках турнира. Правохранительные органы ищут решение и готовятся к потенциальному росту числа правонарушений в преддверии Олимпиады. Об этом сообщает Reuters.

Переполненность тюрем связана с развёрнутой в прошлом году полицией города операцией «нулевая терпимость», которая была призвана для борьбы с уличными преступлениями, такими как торговля наркотиками и нелицензионный сбыт товаров в этом департаменте. Также ситуация усложняется из-за мелкой преступности и бездомности.

По данным Reuters, сейчас в тюрьме находятся 1048 заключённых на 582 места, а сама она работает на 188% своей мощности. Ожидается, что около 220 человек будут переведены в другие места лишения свободы в преддверии Олимпиады.

«Администрация тюрем должна готовиться к худшему. Сократить число заключённых в преддверии Олимпийских игр не представляется возможным. Да, нам нужно ограничить количество людей, находящихся в местах лишения свободы, но это легче сказать, чем сделать, поскольку я нахожусь под сильным давлением со стороны людей, которые требуют от меня более жёстких мер», — приводит издание слова главного прокурора департамента Эрика Мате.