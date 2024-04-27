Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к ВАДА

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о доверии Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и его правилам контроля после ситуации с допинг-тестами китайских пловцов.

«Мы полностью доверяем ВАДА и его правилам контроля, агентство полностью соблюдало их. ВАДА проинформировало МОК о процедурах, которым следовала организация.

В ситуации с китайскими пловцами мы также доверяем ВАДА. Если все процедуры будут соблюдены, то нет никаких причин для того, чтобы они там (на ОИ-2024) не выступали», — приводит слова Баха AFP.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.