Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

В МОК сообщили, что у команды беженцев на ОИ-2024 будет своя эмблема

В МОК сообщили, что у команды беженцев на ОИ-2024 будет своя эмблема
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что у сборной беженцев впервые на Олимпиаде будет своя эмблема. В центре флага изображено сердце.

«Эта эмблема объединяет нас всех. Пусть все мы разные, нам всем пришлось пройти путь, чтобы добраться туда, где мы находимся. Спортсмены не представляют конкретную страну, они представляют олимпийскую сборную беженцев. Наличие нашей собственной эмблемы создаёт чувство принадлежности и даёт нам возможность также выступать за население, насчитывающее более 100 миллионов человек. Не могу дождаться момента, чтобы носить её с гордостью!», — приводит слова главы делегации команды беженцев Масомы Али Зада пресс-служба МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В олимпийскую сборную беженцев вошли 36 спортсменов.

Материалы по теме
Гидрологи сообщили об улучшении состояния реки Сены накануне Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android