В МОК сообщили, что у команды беженцев на ОИ-2024 будет своя эмблема

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что у сборной беженцев впервые на Олимпиаде будет своя эмблема. В центре флага изображено сердце.

«Эта эмблема объединяет нас всех. Пусть все мы разные, нам всем пришлось пройти путь, чтобы добраться туда, где мы находимся. Спортсмены не представляют конкретную страну, они представляют олимпийскую сборную беженцев. Наличие нашей собственной эмблемы создаёт чувство принадлежности и даёт нам возможность также выступать за население, насчитывающее более 100 миллионов человек. Не могу дождаться момента, чтобы носить её с гордостью!», — приводит слова главы делегации команды беженцев Масомы Али Зада пресс-служба МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В олимпийскую сборную беженцев вошли 36 спортсменов.