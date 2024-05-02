Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Трансвестит пронесёт олимпийский огонь во время открытия Игр в Париже

Трансвестит пронесёт олимпийский огонь во время открытия Игр в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Трансвестит примет участие в эстафете олимпийского огня во время открытия Олимпийских Игр — 2024 в Париже (Франция), сообщает мэрия города в социальных сетях.

Знаменосец под псевдонимом Minima Geste пронесёт олимпийский факел в день открытия соревнований на 25-сантиметровых каблуках. Большинство пользователей социальных сетей восприняли данную новость отрицательно, выразив недовольство выбору знаменосца.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

Материалы по теме
Лучшему российскому борцу запретили выступать на Олимпиаде-2024. Садулаев пал жертвой МОК
Лучшему российскому борцу запретили выступать на Олимпиаде-2024. Садулаев пал жертвой МОК
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android