Трансвестит пронесёт олимпийский огонь во время открытия Игр в Париже

Трансвестит примет участие в эстафете олимпийского огня во время открытия Олимпийских Игр — 2024 в Париже (Франция), сообщает мэрия города в социальных сетях.

Знаменосец под псевдонимом Minima Geste пронесёт олимпийский факел в день открытия соревнований на 25-сантиметровых каблуках. Большинство пользователей социальных сетей восприняли данную новость отрицательно, выразив недовольство выбору знаменосца.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.