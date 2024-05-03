«Зло не умеет творить, оно только разрушает». Захарова — о трансвестите на открытии ОИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление мэрии Парижа, которая сообщила, что трансвестит Minima Geste примет участие в эстафете олимпийского огня во время открытия Олимпийских Игр — 2024.

«Как же им нравится всего касаться своим пороком. Создайте что-нибудь своё, зачем издеваться над тем, что создано не вами или задолго до вас? Семья, спорт, культура. Для чего глумиться и коверкать, извращая истинный смысл этих понятий? Ответ прост. Творчество — дар божий. Зло не умеет творить, оно только разрушает или портит, подменяя понятия», — написала Захарова в своих социальных сетях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.