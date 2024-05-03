Бах: моя работа заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что его задача заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику. Организация делает всё, что может, в вопросе примирения разных враждующих сторон в мире.

«Моя работа заключается в том, чтобы не вмешиваться в политику. Я разговариваю со многими главами государств, но МОК должен оставаться в своей роли. Мы делаем всё, что в наших силах, используя наши скромные средства. К сожалению, мы не можем принять решение о мире», — сказал Бах в интервью RAC 1.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов.