«Было бы смешно, если бы не было так грустно». Карякин — о рекомендациях НОК Украины на ОИ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал глупыми рекомендации украинцам следить за россиянами на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Это всё было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Это глупая инициатива, я не понимаю, зачем это нужно спортсменам. Нас со всех сторон прижимают, поэтому я бы призадумался на месте наших спортсменов, стоит ли вообще ехать на Олимпиаду», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее НОК Украины и Министерство молодёжи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов при контакте с российскими и белорусскими спортсменами. Украинцам предлагается воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, а также докладывать руководству украинской делегации о попытках провокационных действий со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса, предоставленного Международным олимпийским комитетом (МОК).