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В Госдуме отреагировали на участие трансвестита в эстафете олимпийского огня

В Госдуме отреагировали на участие трансвестита в эстафете олимпийского огня
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Депутат Госдумы РФ Амир Хамитов прокомментировал участие трансвестита в эстафете олимпийского огня перед началом Игр в Париже-2024.

«Если и после этого у кого-то останутся сомнения, куда стремительно движется западная цивилизация, значит, у него плотно завязаны глаза. Мы наблюдаем полную девальвацию, казалось бы, незыблемых понятий, явлений. Даже большой спорт превращается в шапито, причём не самого высокого пошиба», — приводит слова Хамитова «РИА Новости».

Напомним, ранее мэрия Парижа объявила, что трансвестит под псевдонимом Minima Geste пронесёт олимпийский факел в день открытия соревнований на 25-сантиметровых каблуках.

Фото: Из личного архива Minima Geste

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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