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«Если не травма, это будет просто прогулка по парку». Ингебригтсен — о защите титула на ОИ

«Если не травма, это будет просто прогулка по парку». Ингебригтсен — о защите титула на ОИ
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Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал предстоящую защиту титула на летних Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Если я не травмируюсь и не заболею, то думаю, что это будет просто прогулка по парку», — приводит слова Ингебригтсена runningmagazine.ca.

В прошлом году Ингебригтсен выиграл семь из восьми своих забегов на 1500 м, уступив лишь британцу Джошу Керру в финале на чемпионате мира 2023 года в Будапеште (Венгрия). Это был второй год подряд, когда он взял серебро, а не золото на чемпионате мира на дистанции 1500 м. В 2022 году он уступил британцу Джейку Уайтману.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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