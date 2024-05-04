«Если не травма, это будет просто прогулка по парку». Ингебригтсен — о защите титула на ОИ

Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал предстоящую защиту титула на летних Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Если я не травмируюсь и не заболею, то думаю, что это будет просто прогулка по парку», — приводит слова Ингебригтсена runningmagazine.ca.

В прошлом году Ингебригтсен выиграл семь из восьми своих забегов на 1500 м, уступив лишь британцу Джошу Керру в финале на чемпионате мира 2023 года в Будапеште (Венгрия). Это был второй год подряд, когда он взял серебро, а не золото на чемпионате мира на дистанции 1500 м. В 2022 году он уступил британцу Джейку Уайтману.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.