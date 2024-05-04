Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпийских игр — 2024

Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпийских игр — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Меня ещё не приглашали (искупаться в Сене), но если такое предложение поступит, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, там будет не слишком холодно», — приводит слова Баха ad.nl.

Ранее организаторы соревнований в Париже столкнулись с волной критики касательно состояния Сены перед ОИ-2024. Президент Франции сообщил, что искупается в реке до зажжения огня Игр, чтобы доказать её пригодность для проведения соревнований. Подобное заявление о купании уже делала мэр города Анна Идальго. Самим жителям не разрешали купаться в реке на протяжении 100 лет из-за частых дождей и загрязнённости воды.

Материалы по теме
Гидрологи сообщили об улучшении состояния реки Сены накануне Олимпиады-2024
Материалы по теме
Громкий скандал в российском спорте. Пескову пришлось отвечать на едкие слова главы ОКР
Громкий скандал в российском спорте. Пескову пришлось отвечать на едкие слова главы ОКР
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android