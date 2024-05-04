Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в Сене перед началом Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

«Меня ещё не приглашали (искупаться в Сене), но если такое предложение поступит, я с удовольствием это сделаю. Надеюсь, там будет не слишком холодно», — приводит слова Баха ad.nl.

Ранее организаторы соревнований в Париже столкнулись с волной критики касательно состояния Сены перед ОИ-2024. Президент Франции сообщил, что искупается в реке до зажжения огня Игр, чтобы доказать её пригодность для проведения соревнований. Подобное заявление о купании уже делала мэр города Анна Идальго. Самим жителям не разрешали купаться в реке на протяжении 100 лет из-за частых дождей и загрязнённости воды.