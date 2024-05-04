Матыцин заявил, что ФСБР показывает пример, как нужно отстаивать интересы России в спорте

Министр спорта России Олег Матыцин на церемонии, которая прошла в рамках чемпионата России по вольной борьбе, заявил о том, что деятельность федерации спортивной борьбы (ФСБР), в частности создание данных соревнований, является примером того, как нужно отстаивать интересы отечественного спорта на мировой арене. По его словам, все участники этих соревнований с уважением относятся к традициям отечественного спорта и впоследствии должны транслировать эту позицию на международных турнирах.

«Прежде всего хочу выразить признательность федерации спортивной борьбы, всем спортсменам, тренерам, организаторам за сегодняшнее проведение предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Но самое главное — за вашу уверенную позицию по отстаиванию интересов отечественного спорта на мировой арене и за пример, который вы показываете другим федерациям, как надо сегодня жить, какие решения надо сегодня принимать и с уважением относиться к великим отечественным традициям нашего спорта.

Мы сегодня в непростое время живём, не только в спорте. То, что делаете вы сегодня дружной командой борьбы, вселяет в меня и во всех наших людей уверенность, что мы на правильном пути. Вы сделаете, и мы сделаем правильный выбор, мы обязательно победим!

Я хочу пожелать спортсменам красивой борьбы, победы! Ещё раз доказать, что Россия — великая спортивная страна, мы — страна победителей и другого выбора у нас нет! Поэтому победа и только победа, и другого выбора у нас нет!» — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже, куда российские спортсмены смогут поехать в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.