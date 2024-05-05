Украина выступила с требованием отстранить российских гребцов от отбора на ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство спорта Украины потребовали отстранить российских и белорусских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже.

Соответствующее письмо было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию каноэ (ICF). Участие экипажей-двоек, по мнению украинской стороны, нарушает требования МОК о запрете России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях, сообщает сайт НОК Украины.

Ранее стало известно, что 13 гребцов из России примут участие в отборочных соревнованиях на ОИ-2024. Квалификационный турнир пройдёт в венгерском городе Сегед с 8 по 9 мая. На олимпийские дистанции заявлено восемь нейтральных атлетов из России. Это последняя возможность отобраться на летние Игры. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.