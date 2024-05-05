Спринтерша Ричардсон — о подготовке к ОИ-2024: я тренируюсь пять дней в неделю

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике американская спринтерша Ша'Карри Ричардсон рассказала, как идёт подготовка к первым для неё Олимпийским играм в Париже. Спортсменка выразила надежду, что внешние факторы не помешают ей на пути к Играм-2024.

«Я тренируюсь буквально пять дней в неделю с девяти до пяти. Учитывается всё вплоть до того, сколько я сплю. Важна буквально каждая мелочь. Тяжёлая работа, но она стоит этих жертв.

«Я никуда не собираюсь, я заперта, я работаю. Не хочу, чтобы невзгоды или какие-либо препятствия помешали мне, находясь в Париже», — приводит слова Ричардсон NBC Olypmics.

Ричардсон пропустила Олимпийские игры 2021 года из-за положительного результата теста на употребление наркотиков. В апреле этого года спортсменка стала второй в забеге на 200 м в рамках первого этапа Бриллиантовой лиги в Китае. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.