Карди Би заявила, что будет поддерживать на Олимпиаде-2024 спринтершу Ричардсон

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би заявила, что прилетит в Париж для того, чтобы поддержать легкоатлетку Ша'Карри Ричардсон на Олимпийских играх 2024 года.

«Париж — одно из моих любимых мест в мире. Когда Олимпийские игры проходят в освещённом городе, это меняет настроение.

Я приеду только из-за тебя (Ричардсон — Прим. «Чемпионата»)… и за покупками!» — приводит слова певицы NBC Sports.

Ранее Ша'Карри Ричардсон рассказала, как идёт подготовка к первым для неё Олимпийским играм в Париже. Спортсменка выразила надежду, что внешние факторы не помешают ей на пути к Играм-2024. Спринтерша пропустила Олимпийские игры 2021 года из-за положительного результата теста на употребление наркотиков.