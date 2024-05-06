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Китай призвал к олимпийскому перемирию на время Игр-2024 в Париже

Китай призвал к олимпийскому перемирию на время Игр-2024 в Париже
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин подтвердил, что поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр – 2024, который пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

Визит Си Цзиньпина в Париж приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между КНР и Францией.

«Сегодняшний мир очень неспокоен. Как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время соревнований», — сказал Си Цзиньпин во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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