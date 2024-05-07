Источник: система безопасности ОИ в Париже путает вентиляторы кондиционеров с дронами

Французская система Parade, предназначенная для обеспечения безопасности на мероприятиях, в том числе на ближайших Олимпийских играх в Париже, не является сверхэффективной. По информации источника британской газеты Times, она способна определять лишь один дрон из трёх, а также может перепутать дрон с вентиляторами кондиционеров.

В связи с этим правительство Франции не может гарантировать стопроцентную защиту от возможных террористических атак с помощью беспилотников.

После этого на сайте французской авиационной и космической промышленности сообщили, что в Париже будет размещено 13 установок системы борьбы с дронами. Некоторые из них будут предоставлены государствами-партнёрами, например, Великобританией, за неимением достаточного количества систем во французских запасах.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что в связи с возможными возникновением террористической угрозы церемония открытия ОИ-2024, запланированная на 26 июля, может быть проведена не на Сене, как планировалось изначально, а на более скрытых пространствах — площади Трокадеро или стадионе «Стад де Франс».

Напомним, сами Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены из России допущены к участию в нейтральном статусе при выполнении множества условий.