Олимпийский огонь прибудет во Францию в условиях усиленных мер безопасности

Олимпийский огонь, который отправили из Греции 27 апреля в сторону Франции на корабле «Белем», прибудет в Марсель за 79 дней до начала Олимпийских игр — 2024 в условиях усиленных мер безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что более 150 тыс. человек встретят трёхмачтовый корабль «Белем». Около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут охранять территорию, когда «Белем» прибудет в 11:00 по местному времени.

Напомним, прибыв в Марсель, олимпийский огонь должен будет пройти практически всю Францию по заранее заготовленному маршруту, чтобы в итоге прибыть в Париж в день открытия Олимпийских игр. С целью безопасности власти Франции продумали несколько запасных маршрутов для путешествия олимпийского огня.

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Флоран Маноду, олимпийский чемпион 2012 года из Франции, станет первым спортсменом, который примет огонь во Франции. Всего в эстафете примет участие около 10 тыс. человек.