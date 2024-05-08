МОК не будет вручать российским спортсменам перешедшие к ним награды

Международный олимпийский комитет заявил, что перераспределением наград должны заниматься олимпийские комитеты стран.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена, — сказал представитель пресс-службы МОК. — Когда Олимпийский комитет России не был отстранён, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — приводит слова сотрудника пресс-службы МОК ТАСС.

Отметим, что в 2018 году российского гребца Илью Штокалова признали бронзовым призёром Олимпиады-2016, но спустя шесть лет после этого он так и не получил свою награду. При этом МОК всё же намерен организовать церемонию вручения перешедших наград во время Олимпийских игр в Париже. Нам ней планируется вручить медали сборной США по фигурному катанию, которые были присуждены им после дисквалификации Камилы Валиевой.