Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали лицензию для участия на Олимпиаде в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа. Сегодня, 8 мая, спортсмены выиграли отборочный этап, который проходит в городе Сегед (Венгрия). Отметим, что это была единственная возможность для россиян побороться за квоту.

Спортсмены выступали в зачёте каноэ-двоек на дистанции 500 метров и финишировали с результатом 1.37,57. На второй строчке расположились польские спортсмены Китевский/Сливиньский. Третьими стали Тарновский/Кихая из Молдовы.

Напомним, Алексей Коровашков является пятикратным чемпионом мира, бронзовым призёром Игр-2012 в гребле на каноэ. Ранее спортсмен был дисквалифицирован за применение допинга, из-за чего не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали. К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ без объяснения причин.

Иван Штыль является серебряным призёром ОИ-2012, 17-кратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы.