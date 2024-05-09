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Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже

Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже
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Трёхкратный чемпион первенства мира и Европы, каноист сборной России Захар Петров завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Путёвку на Олимпиаду Петров получил в честь победы на европейском отборочном турнире, который проходит в Сегеде (Венгрия). Захар преодолел дистанцию 1 000 м за 3 минуты 47,02 секунды. Вторым с результатом 3 минуты 49,03 секунды стал итальянец Николае Крачун, тройку призёров замкнул испанец Пабло Креспо (3.49,92).

Стоит отметить, что ранее путёвку Олимпиаду-2024 также завоевали россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках. Соревнования в Сегеде, которые завершатся сегодня, 9 мая, являются для представителей России единственной возможностью отобраться на ОИ.

Напомним, Петров, Коровашков и Штыль смогут выступить на Играх исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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