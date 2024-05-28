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«Возможно сексуальное насилие». Прокурор Франции — о росте уровня преступности на ОИ

«Возможно сексуальное насилие». Прокурор Франции — о росте уровня преступности на ОИ
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Прокурор Франции Лор Бекко заявила, что в период Олимпийских игр в Париже в городе участятся случаи хулиганства, краж и насилия из-за большого количества туристов.

«Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания. Речь идёт о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия, возможно сексуальное насилие», — приводит слова прокурора «РИА Новости Спорт» со ссылкой на французскую радиостанцию Franceinfo.

Напомним, ранее власти Франции заявляли, что в период проведения Олимпийских игр — 2024 сотрудникам полиции и охраны отменили до 100% отпусков. Позже в городе проходили забастовки, на которых сотрудники местной полиции утверждали, что руководство не оплачивает переработанные часы и не делает надбавок.

Во время церемонии открытия мероприятия одновременно на набережной будет присутствовать около 600 тыс. человек, поэтому необходимо обеспечение усиленной безопасности.

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Источник: система безопасности ОИ в Париже путает вентиляторы кондиционеров с дронами
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