«Возможно сексуальное насилие». Прокурор Франции — о росте уровня преступности на ОИ

Прокурор Франции Лор Бекко заявила, что в период Олимпийских игр в Париже в городе участятся случаи хулиганства, краж и насилия из-за большого количества туристов.

«Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания. Речь идёт о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия, возможно сексуальное насилие», — приводит слова прокурора «РИА Новости Спорт» со ссылкой на французскую радиостанцию Franceinfo.

Напомним, ранее власти Франции заявляли, что в период проведения Олимпийских игр — 2024 сотрудникам полиции и охраны отменили до 100% отпусков. Позже в городе проходили забастовки, на которых сотрудники местной полиции утверждали, что руководство не оплачивает переработанные часы и не делает надбавок.

Во время церемонии открытия мероприятия одновременно на набережной будет присутствовать около 600 тыс. человек, поэтому необходимо обеспечение усиленной безопасности.