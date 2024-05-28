Мошенники распространяют поддельные билеты на церемонию открытия Паралимпиады-2024

Главное управление по защите прав потребителей и защите от мошенничества Франции предупредило о возможном обмане с покупкой билетов на церемонию открытия Паралимпиады-2024.

По словам ведомства, мошенники предлагают бесплатные бумажные билеты в обмен на оплату почтовых расходов посредством электронной почты. Злоумышленники представляются оргкомитетом соревнований и уточняют, что проводят продажу в сотрудничестве с национальным олимпийским комитетом страны. В национальном управлении предупредили, что бумажной версии билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду во Франции не существует.

Паралимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября, а Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.