Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Мошенники распространяют поддельные билеты на церемонию открытия Паралимпиады-2024

Мошенники распространяют поддельные билеты на церемонию открытия Паралимпиады-2024
Комментарии

Главное управление по защите прав потребителей и защите от мошенничества Франции предупредило о возможном обмане с покупкой билетов на церемонию открытия Паралимпиады-2024.

По словам ведомства, мошенники предлагают бесплатные бумажные билеты в обмен на оплату почтовых расходов посредством электронной почты. Злоумышленники представляются оргкомитетом соревнований и уточняют, что проводят продажу в сотрудничестве с национальным олимпийским комитетом страны. В национальном управлении предупредили, что бумажной версии билетов на Олимпиаду и Паралимпиаду во Франции не существует.

Паралимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября, а Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
«Возможно сексуальное насилие». Прокурор Франции — о росте уровня преступности на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android