На Олимпиаду-2024 приедут около 120 глав государств и правительств — Inside the Games

В церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже примут участие главы около 120 государств и правительств. Об этом сообщил Inside the Games.

Уточняется, что 26 июля, в день открытия Игр во Франции может быть установлен рекорд по количеству лиц высокого уровня. Также сообщается, что в Париж могут прибыть около 160 глав министерств. Делегации будут приняты президентом страны-хозяйки Олимпиады в Елисейском дворце за несколько часов до начала торжественной церемонии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта, без государственного флага, гимна и иной национальной атрибутики.