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Во время эстафеты олимпийского огня задержали 78 человек

Во время эстафеты олимпийского огня задержали 78 человек
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в целях безопасности во время эстафеты олимпийского огня были задержаны 78 человек.

«Были предотвращены 115 акций протеста, задержаны 78 человек и перехвачены 30 беспилотников», — приводит слова Дарманена ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, сейчас олимпийский огонь проходит длинный маршрут по всей Франции. Власти обеспокоены тем, что в этот период повышается террористическая угроза. Известно, что для эстафеты олимпийского огня, помимо основного маршрута, подготовлены запасные, которые держатся в секрете. Недавно во Франции также заявляли, что во время празднования Олимпийских игр в стране, особенно в её столице, ожидается рост преступности. Прокурор не исключил акты насилия, в том числе и сексуального.

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