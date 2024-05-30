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Семья де Кубертена одобрила изменение олимпийского девиза «быстрее, выше, сильнее»

Семья де Кубертена одобрила изменение олимпийского девиза «быстрее, выше, сильнее»
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Семья основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена прокомментировала возможное изменение олимпийского девиза «быстрее, выше, сильнее». Международный олимпийский комитет (МОК) изменил девиз, добавив к нему слово «вместе», в 2021 году.

«Я думаю, что это потрясающая эволюция идеи. Это подразумевалось изначально. Вместе — это дух мира. Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», — сказала родственница де Кубертена.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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