Семья де Кубертена одобрила изменение олимпийского девиза «быстрее, выше, сильнее»

Семья основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена прокомментировала возможное изменение олимпийского девиза «быстрее, выше, сильнее». Международный олимпийский комитет (МОК) изменил девиз, добавив к нему слово «вместе», в 2021 году.

«Я думаю, что это потрясающая эволюция идеи. Это подразумевалось изначально. Вместе — это дух мира. Мне кажется, что это добавляет ясности и призывает всех осознать истинное предназначение. Это замечательное дополнение», — сказала родственница де Кубертена.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.