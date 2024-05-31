Эксперт рассказал, что вода из канализации попадает в Сену, где пройдут соревнования ОИ

Инженер-исследователь Мишель Риотто поделился опасениями по поводу купания этим летом в реке Сене, на которой запланировано проведение нескольких соревнований из программы летних Олимпийских игр — 2024.

«Мы совершенно забываем, что есть тысячи неправильных соединений труб на предприятиях в Париже, из которых туалетная вода сливается в сеть дождевой воды, которая не фильтруется и попадает прямо в реки, в том числе и Сену. За последние 30 лет уровень воды в Сене значительно улучшился. Мы на правильном пути, но нужно приложить усилия и устранить проблемы с соединениями на заводах», — приводит слова эксперта RMC Sport.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по триатлону состоятся 30-31 июля и 5 августа, по плаванию на открытой воде — 8 и 9 августа. В начале августа 2023 года генеральную репетицию турнира по плаванию на открытой воде пришлось отменить из-за значительного превышения пороговых значений качества воды.