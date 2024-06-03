Microsoft обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции

Компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов.

«Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но Центр анализа угроз Microsoft (MTAC) обнаружил, что её тактика сочетается с искусственным интеллектом (ИИ) во вредоносной деятельности, которая может усилиться по мере приближения церемонии открытия в Париже в 2024 году. Эти операции преследуют две основные цели: очернить репутацию МОК и создать напряжённую обстановку с возможными вспышками насилия в Париже во время Игр», — сообщается в докладе организации.

С полным текстом исследования Microsoft можно ознакомиться на сайте компании.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.