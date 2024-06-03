Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Microsoft обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции

Microsoft обвинила Россию в попытке сорвать Олимпийские игры во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов.

«Россия наращивает кампанию по злонамеренной дезинформации против Франции, президента Эммануэля Макрона, Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россия десятилетиями планировала сорвать Олимпийские игры, но Центр анализа угроз Microsoft (MTAC) обнаружил, что её тактика сочетается с искусственным интеллектом (ИИ) во вредоносной деятельности, которая может усилиться по мере приближения церемонии открытия в Париже в 2024 году. Эти операции преследуют две основные цели: очернить репутацию МОК и создать напряжённую обстановку с возможными вспышками насилия в Париже во время Игр», — сообщается в докладе организации.

С полным текстом исследования Microsoft можно ознакомиться на сайте компании.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме
«МОК не пустит никого на Игры дружбы». Призёр Олимпиады — о том, что станет со спортом
Эксклюзив
«МОК не пустит никого на Игры дружбы». Призёр Олимпиады — о том, что станет со спортом
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android